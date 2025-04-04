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В Белоруссии утвердили систему обмена данными с РФ об иностранцах

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Постановлением правительства Белоруссии утверждено положение о порядке функционирования информационной системы обмена сведениями об иностранных гражданах и лицах без гражданства с Российской Федерацией.

Документ опубликован в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.

Положением определяется порядок функционирования информационной системы обмена сведениями о пересечении границы в пунктах пропуска, а также о выданных, аннулированных, признанных недействительными и изъятых документах, удостоверяющих личность иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих или проживающих на территории Белоруссии и России.

Информационная система обмена сведениями предназначена для автоматизации межгосударственного информационного обмена в электронной форме между компетентными органами двух государств, говорится в документе. С использованием информационной системы обмена сведениями обеспечивается контроль за действительностью документов, удостоверяющих личность иностранцев, а также за пересечением иностранцами границы Союзного государства.

Информационная система обмена сведениями формируется на основании сведений об иностранцах, временно пребывающих, временно или постоянно проживающих в Белоруссии и России; о пересечениях иностранцами границы; о выданных, аннулированных разрешениях на въезд, выезд и пребывание; о проданных билетах, аккредитациях на международные мероприятия, предоставляющих право для безвизового въезда.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.


Белоруссия РФ Союзное государство
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