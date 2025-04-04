Генсек НАТО считает Россию долгосрочной угрозой для альянса

Пресс-конференция генерального секретаря НАТО Марка Рютте Фото: АР/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия надолго останется угрозой для Североатлантического альянса.

"Это совершенно ясно: для всей НАТО Россия является долгосрочной угрозой, даже если этот конфликт завершится. Не будем наивными, что касается России", - сказал Рютте в пятницу на пресс-конференции в штаб-квартире Североатлантического альянса после совещания министров иностранных дел стран организации.