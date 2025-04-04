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Продажи жилья на Манхэттене выросли на 29% в I квартале

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Продажи квартир и кондоминиумов на Манхэттене в первом квартале 2025 года выросли по числу сделок на 29% по сравнению с январем-мартом 2024 года, а в стоимостном выражении - примерно в 1,6 раза, пишет CNBC со ссылкой на данные оценщиков Miller Samuel и брокеров недвижимости Douglas Elliman.

Всего за отчетный период было заключено 2,56 тыс. сделок на продажу такого жилья, общая стоимость которых составила $5,7 млрд.

Средняя цена продажи объекта жилой недвижимости в одном из самых дорогих районов США подскочила на 21,1% и достигла $2,24 млн, медианная цена повысилась на 11% - до $1,17 млн.

Основным источником роста стал возросший спрос на самые дорогие объекты. Продажи квартир и кондоминиумов стоимостью от $5 млн подскочили на 49%, по данным брокера недвижимости Compass. В то же время продажи в сегменте от $1 млн до $3 млн снизились на 10%.

Покупателям не помешали все еще высокие ипотечные ставки, так как многие из них предпочитали оплачивать покупку жилья собственными денежными средствами, отмечает CNBC. В январе-марте доля сделок, оплаченных без привлечения заемных средств, составила 58%, а в сегменте объектов дороже $3 млн - 90%.

Рынок недвижимости Манхэттена традиционно связывают с фондовым рынком, который обеспечивает город высокооплачиваемыми рабочими местами и высокими доходами, однако волатильность, наблюдавшаяся на биржах в первом квартале, не оказала на продажи негативного воздействия.

По словам брокеров, неопределенность перспектив фондового рынка делает недвижимость, особенно на таких рынках, как Манхэттен, более привлекательной.


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