Рубио надеется, что РФ и Украина заинтересованы в завершении конфликта

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду на то, что стороны конфликта на Украине не затягивают заключение перемирия и заинтересованы в завершении конфликта.

"Если вы не заинтересованы в мире, то тогда вы пытаетесь затягивать процесс, придумываете отговорки. Мы это понимаем, и мы не будем в это втянуты. Давайте надеяться, что до этого не дойдет. Давайте быть оптимистичными", - заявил он в ходе пресс-конференции в пятницу.

Рубио подчеркнул, что, когда сторона заинтересована в мире, она прекращает сражаться и выставляет разумные условия для завершения конфликта.

"Это должны быть разумные условия, а не сумасшедшие требования", - добавил глава Госдепа.

Рубио подчеркнул, что США считали бы более правильным сразу достигнуть всеобъемлющего перемирия. Однако, по его словам, Вашингтон согласился работать над идеей перемирия на Черном море и над приостановкой ударов по энергетическим объектам, так как это - движение вперед.

"Очевидно, что обе стороны считают, что это перемирие нарушается, что типично для подобных ограниченных перемирий", - отметил госсекретарь.

Он предположил, что ход вооруженного конфликта тоже будет показателем того, заинтересованы ли стороны в мире. "Если вдруг мы проснемся завтра, и РФ начнет массивное наступление, то это будет четким признаком того, что они не заинтересованы в мире. Но этого пока не произошло", - добавил Рубио.



