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Crew Dragon после полярного орбитального полета приводнился вблизи Калифорнии

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Космический корабль Crew Dragon с частными астронавтами, совершивший впервые в истории орбитальный полет над Северным и Южным полюсами, в пятницу вернулся на Землю, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Спускаемая капсула корабля приводнилась в Тихом океане вблизи южного побережья Калифорнии в 09:19 по времени Тихоокеанского побережья США (в 19:19 по Москве). Она будет поднята на борт спасательного судна Shannon компании SpaceX, которое находится в районе приводнения.

Полет корабля продолжался почти четыре дня. В состав экипажа корабля в рамках миссии Fram2 входили профинансировавший ее мальтийский предприниматель в сфере криптовалют китайского происхождения Чун Ван, инженер в области арктической робототехники из Германии Рабеа Патрисия Рогге, австралийский полярный исследователь Эрик Филипс и режиссер и кинематографист из Норвегии Яннике Миккельсен.

Сколько Чун Ван заплатил за организацию миссии - неизвестно. Стоимость проекта не разглашается.

Запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде 31 марта в 21:46 по времени Восточного побережья США (1 апреля в 04:46 по Москве).

В ходе миссии экипаж корабля собирал данные о полярных ледяных шапках и климатических особенностях этих отдаленных районов. Миссия Fram2 предоставит ценную информацию о последствиях изменения климата и внесет вклад в изучение самых экстремальных сред Земли, отметили в SpaceX. Кроме того, проводились исследования влияния космического полета на организм членов экипажа, в том числе рентгеновские снимки астронавтов. Всего в рамках полета было предусмотрено 22 научных исследования и эксперимента.

Crew Dragon SpaceX США
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