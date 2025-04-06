Жителей Великобритании предупредили о необходимости сделать запасы для выживания

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Британским семьям следует запастись 72-часовым "набором для выживания" в связи с возможными действиями России, предупредили эксперты в области безопасности, пишет Daily Mail.

"Советники по безопасности предупредили, что из-за опасений о действиях России с целью саботажа британских энергетических трубопроводов семьям следует запастись 72-часовым "набором для выживания", - говорится в сообщении.

Набор должен включать воду, непортящиеся продукты питания, медикаменты, радиоприемник на батарейках, фонарик, документы, удостоверяющие личность, и швейцарский армейский нож.

Издание поясняет, что поскольку Великобритания стремится к нулевым экологическим показателям, это приводит к закрытию угольных электростанций, страна становится все более зависимой от зарубежных поставок газа и электроэнергии.

По его данным, почти 40% газа страна импортирует из Норвегии, большая часть которого поступает по единственному газопроводу Langeled протяженностью около 1,3 тыс. км.

"Опасения по поводу того, что русские планируют диверсионную операцию, усилились после того, как в последние месяцы был обнаружен один из российских кораблей "Янтарь", который якобы наносил на карту важнейшую подводную инфраструктуру Великобритании в Северном море", - пишет газета.

Защита критически важной подводной инфраструктуры станет частью правительственного стратегического обзора по обороне, подготовленного бывшим генеральным секретарем НАТО Джорджем Робертсоном в этом году.