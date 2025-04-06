Поиск

МЧС РФ доставило еще 68 тонн гумпомощи в пострадавшую от землетрясения Мьянму

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Два спецборта МЧС РФ доставили очередную партию гуманитарной помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения жителям Мьянмы, сообщила пресс-служба министерства в воскресенье.

"Двумя бортами Ил-76 российского чрезвычайного ведомства в Республику Союз Мьянма доставлен гуманитарный груз общей массой порядка 68 тонн. В составе - продукты питания, предметы первой необходимости, 150 палаток и более 30 генераторов", - говорится в сообщении.

Гуманитарная операция осуществлялась по указанию президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта на территории Мьянмы, толчки ощущались в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Согласно субботним сообщениям китайских СМИ, число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3 455 человек. По данным властей Мьянмы, свыше 4,8 тыс. человек получили травмы, а 214 все еще числятся пропавшими без вести.

Последствия землетрясения в Мьянме

10
Жертвами землетрясения стали более 1,7 тыс. человекВласти Мьянмы объявили недельный национальный траур по жертвам землетрясения
Жертвами землетрясения стали более 1,7 тыс. человек
МЧС Мьянма
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Коммерческие круги Вьетнама и США призвали отложить пошлины на вьетнамские товары

Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 апреля

Многомиллионные манифестации прошли в США против политики Трампа

Многомиллионные манифестации прошли в США против политики Трампа

Маск заявил, что надеется на "ситуацию с нулевыми пошлинами" между Европой и США

Маск заявил, что надеется на "ситуацию с нулевыми пошлинами" между Европой и США

В европейских городах и США проходят акции протеста против политики Трампа

В европейских городах и США проходят акции протеста против политики Трампа

Что произошло за день: суббота, 5 апреля

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,4 тысячи человек

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,4 тысячи человек

В Пекине заявили, что не боятся торгового противостояния с США

В Пекине заявили, что не боятся торгового противостояния с США

Трамп после введения пошлин обещал американцам исторические успехи в экономике

Трамп после введения пошлин обещал американцам исторические успехи в экономике

Что случилось этой ночью: суббота, 5 апреля

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе377 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне63 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6134 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов193 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });