МЧС РФ доставило еще 68 тонн гумпомощи в пострадавшую от землетрясения Мьянму

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Два спецборта МЧС РФ доставили очередную партию гуманитарной помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения жителям Мьянмы, сообщила пресс-служба министерства в воскресенье.

"Двумя бортами Ил-76 российского чрезвычайного ведомства в Республику Союз Мьянма доставлен гуманитарный груз общей массой порядка 68 тонн. В составе - продукты питания, предметы первой необходимости, 150 палаток и более 30 генераторов", - говорится в сообщении.

Гуманитарная операция осуществлялась по указанию президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта на территории Мьянмы, толчки ощущались в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Согласно субботним сообщениям китайских СМИ, число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3 455 человек. По данным властей Мьянмы, свыше 4,8 тыс. человек получили травмы, а 214 все еще числятся пропавшими без вести.

