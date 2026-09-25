CBS News нашли документы ВС США о возможной подготовке к операции на Кубе

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Американские военные рассматривают возможность предоставления в распоряжение Южного командования вооруженных сил США подразделений поддержки, сообщают CBS News со ссылкой на внутренние армейские документы.

В документах говорится, что штаб армейского резерва США запрашивает у подчиненных командований данные о доступности шести типов формирований, которые могли бы перейти в распоряжение Южного командования США. Подразделения могут понадобиться в течение 90-120 дней.

В документах не уточняется, сколько военнослужащих может потребоваться, куда их направят и в какой операции их могут задействовать, однако, Южное командование вооруженных сил США отвечает за действия в Центральной и Южной Америке.

На условиях анонимности американские чиновники подтвердили CBS News, что планирование ведется с расчетом на Кубу.

Среди подразделений, которые могут отдать в распоряжение Южного командования - батальон поддержки боевого обеспечения, инженерный батальон, медицинские подразделения и бригада военной полиции.

Несколько американских военнослужащих также сообщили CBS News, что ранее в этом году Вооруженные силы США проводили разведывательные операции рядом с Кубой. Кроме того, подразделения ВВС США были приведены в повышенную готовность и получили указание готовиться к развертыванию. Однако, по заявлениям источников, эта операция не была реализована.