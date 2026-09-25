Кремль отметил, что предложения Анкары по Черному морю предметно не обсуждаются

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Турецкая сторона направила предложения по безопасности в Черном море, но предметных переговоров по этой теме не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса", обсуждаются ли в настоящее время предложения турецкой стороны по обеспечению безопасности в Черном море.

Представитель Кремля назвал тему безопасности в Черном море "действительно острой" и отметил, что она "очень активно ставится многими государствами", в том числе Украиной. Он напомнил, что украинская сторона начала наносить удары "по нашим торговым судам, по нашим танкерам, по торговым судам и танкерам под иностранными флагами", имеющим отношение к США, Турции.

"И, конечно, это вызвало всё ответные действия со стороны Российской Федерации", - добавли он.

Ранее в Кремле подтвердили, что турецкая сторона выступила с предложением к России и Украине по сокращению ударов в Черном море, президенты России и Турции обсуждали эту тему на недавней встрече в Бишкеке.

"Если говорить об обеспечении безопасности, то это должно быть комплексное решение. Решения в каких-то отдельных сегментах сейчас просматриваются трудно. Это требует очень сложных переговоров. Должно быть комплексное решение, о чём мы и говорим", - сказал также Песков.