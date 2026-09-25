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В Вашингтоне заподозрили Китай в передаче разведданных Ирану

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Китайские организации передали Ирану разведданные, которые дали исламской республике возможность поражать американскую военную инфраструктуру на Ближнем Востоке с более высокой точностью, чем раньше, сообщил CNN со ссылкой на американские источники.

Спутниковые снимки и разведданные, переданные китайскими структурами Ирану, позволили Тегерану угрожать судам в Ормузском проливе и наносить точные удары по американским военным базам на Ближнем Востоке, заявили телеканалу четыре чиновника.

По их словам, благодаря такой информации Иран смог нанести точный удар по базе США в Иордании в июле, "Иран не мог поразить цель с таким уровнем точности", не имея информации извне.

Кроме того, разведывательные сведения позволили Тегерану эффективно отслеживать суда, идущие через Ормузский пролив. Источники CNN полагают, что иранские дроны не являются высокоточными, однако "китайские спутниковые снимки позволили иранским силам эффективно отслеживать операции США по сопровождению судов и наносить удары в нужный момент".

Собеседники CNN отмечают, что точный объем помощи, которую оказывает Пекин Тегерану, оценить довольно трудно, кроме того, "неясно, отдало ли правительство Китая соответствующий приказ или лишь молчаливо допускает такую поддержку".

Ранее в ответ на такие предположения представитель МИД КНР Го Цзякунь сказал, что Пекин "выступает против использования этого конфликта для очернения Китая", и подчеркнул, что КНР всегда строго выполняла свои международные обязательства.

Хроника 28 февраля – 25 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Китай США Иордания
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