Поиск

Каллас объявила о договоренности стран ЕС об условиях выделения Киеву 6,6 млрд евро

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС Кая Каллас сообщила в пятницу, что государства-члены Евросоюза согласовали условия выделения Украине 6,6 млрд евро из средств Европейского фонда мира.

"900 млн евро будут направлены для миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. 1 млрд евро пойдет на финансирование новых совместных закупок техники. Еще 4,7 млрд евро предназначены для возмещения расходов государствам-членам, причем некоторые из них уже заявили, что направят свою долю Украине", - написала Каллас в соцсети X.

Кая Каллас ЕС Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти Таиланда обсуждают включение страховки в турналог для иностранных туристов

 Власти Таиланда обсуждают включение страховки в турналог для иностранных туристов

Доля мультивиз в объеме выдаваемых виз в шенгенскую зону снизилась до 1-2%

Песков заявил о возможности скорой встречи России, США и Украины

 Песков заявил о возможности скорой встречи России, США и Украины

Поставки российского газа в Армению возобновлены

 Поставки российского газа в Армению возобновлены

Истребители Швеции и Финляндии сопроводили самолеты РФ над Финским заливом

Уровень радионуклидов в Японском море остается в норме после сбросов с АЭС "Фукусима-1"

 Уровень радионуклидов в Японском море остается в норме после сбросов с АЭС "Фукусима-1"

Цена нефти Brent снизилась до $105,67 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 25 сентября

Фондовые индексы стран Европы снизились 2-й день подряд

 Фондовые индексы стран Европы снизились 2-й день подряд

Трамп заявил о максимальном уровне взаимопонимания между США и КНР

 Трамп заявил о максимальном уровне взаимопонимания между США и КНР
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3777 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11938 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов