Каллас объявила о договоренности стран ЕС об условиях выделения Киеву 6,6 млрд евро

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС Кая Каллас сообщила в пятницу, что государства-члены Евросоюза согласовали условия выделения Украине 6,6 млрд евро из средств Европейского фонда мира.

"900 млн евро будут направлены для миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. 1 млрд евро пойдет на финансирование новых совместных закупок техники. Еще 4,7 млрд евро предназначены для возмещения расходов государствам-членам, причем некоторые из них уже заявили, что направят свою долю Украине", - написала Каллас в соцсети X.