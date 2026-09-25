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Bloomberg сообщил о призывах Трампа к Зеленскому поехать в Москву

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на этой неделе снова рекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому поехать в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на неоднократные отказы Зеленского в прошлом, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

На встрече с Трампом в ООН Зеленский отклонил это предложение. Лица, знакомые с позицией украинского президента, сказали, что Трамп, подняв этот вопрос, его расстроил.

В Белом доме эту информацию комментировать не стали.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 23 сентября сказал, что позиция Москвы относительно возможной встречи президента России с Зеленским не претерпела изменений.

"Наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Необходимые гарантии безопасности будут ему предоставлены", - ответил он на вопрос, готова ли российская сторона обсуждать возможную встречу на высшем уровне с Украиной.

Дмитрий Песков США Украина Владимир Путин Дональд Трамп Владимир Зеленский
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Bloomberg сообщил о призывах Трампа к Зеленскому поехать в Москву

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