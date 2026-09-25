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Трамп ждет "потрясающих вещей" после переговоров с Си Цзиньпином

Трамп ждет "потрясающих вещей" после переговоров с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп положительно охарактеризовал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, ожидает, что она принесет в будущем отличные результаты.

"У нас прошла очень продуктивная встреча с председателем Си Цзиньпином, как для США, так и для Китая. Ожидайте потрясающих вещей", - написал он в социальной сети Truth Social в пятницу.

Президент США предположил, что председатель КНР, как и он сам, предпочитает называть искусственный интеллект (ИИ) "супер-интеллектом".

Основная часть переговоров Трампа и Си Цзиньпина прошла в четверг. Обе стороны пока не публиковали развернутых данных об их итогах.

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Дональд Трамп КНР Си Цзиньпин США Китай
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