Трамп ждет "потрясающих вещей" после переговоров с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп положительно охарактеризовал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, ожидает, что она принесет в будущем отличные результаты.

"У нас прошла очень продуктивная встреча с председателем Си Цзиньпином, как для США, так и для Китая. Ожидайте потрясающих вещей", - написал он в социальной сети Truth Social в пятницу.

Президент США предположил, что председатель КНР, как и он сам, предпочитает называть искусственный интеллект (ИИ) "супер-интеллектом".

Основная часть переговоров Трампа и Си Цзиньпина прошла в четверг. Обе стороны пока не публиковали развернутых данных об их итогах.

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