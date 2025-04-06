Знаменитости поздравляют Овечкина с рекордом

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Спортсмены, актеры и музыканты поздравили форварда "Вашингтон Кэпиталз" россиянина Александра Овечкина с тем, что он смог превзойти снайперский рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.

"Я очень рад за тебя. Надеюсь, ты сможешь держать этот рекорд вечно. А если захочешь поиграть в теннис, теперь у меня есть свободное время. Береги себя и наслаждайся моментом", - сказал недавно завершивший карьеру теннисист Роджер Федерер в видео, опубликованном на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкина также поздравили пловец Майкл Фелпс, звезды хоккея Марк Мессье, Мартин Бродер, Джереми Рёник, Сидни Кросби, Сергей Федоров. Поздравления записали и баскетболисты Майкл Джордан и Леброн Джеймс, гимнастка Симона Байлз и многие другие представители различных видов спорта.

Вместе с тем россиянина поздравили и представители мира искусства.

"Алекс, так держать. И кстати, рекорды нужны, чтобы их побивать, так что наслаждайся, пока можешь", - предупредил актер Дэнни ДеВито.

К нему присоединились актеры Стив Карелл, Дейв Кулир и Винс Вон, а также музыкант Пат Монахэн.

"Я следил за всей твоей карьерой. Ты сделал много для этого спорта", - передал поздравления рэпер Snoop Dogg.

В воскресенье Овечкин забил свой 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя рекорд Гретцки, который держался с 1999 года. Долгие годы многие эксперты полагали, что с учетом ряда изменений в североамериканском хоккее рекорд Гретцки - "вечный".