Главы правительств России и Белоруссии обсудят вопросы двустороннего сотрудничества

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник в Москве проведет переговоры с главой правительства Белоруссии Александром Турчиным, сообщили в пресс-службе российского кабинета министров.

Согласно сообщению, "главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, а также интеграционного взаимодействия в Союзном государстве".

"Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области промышленности, энергетики, включая мирный атом, транспортной инфраструктуры и цифровой экономики", - отмечает пресс-служба.

По сообщению аппарата правительства РФ, это будет первый официальный визит Турчина в Россию после назначения на премьерский пост 10 марта.

Отмечается, что особое внимание на встрече будет уделено реализации договоренностей президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне 13 марта 2025 года в Москве.