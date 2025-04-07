Промпроизводство в Германии в феврале сократилось сильнее прогноза

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в ФРГ в феврале уменьшился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны.

Аналитики в среднем ожидали его снижения на 1,1%, по данным Trading Economics.

По итогам пересмотра оценка роста промпроизводства в январе была подтверждена на уровне 2%.

Сокращение промпроизводства в феврале было прежде всего обусловлено снижением показателя строительной отрасли на 3,2%, отмечает управление. Производство продуктов питания уменьшилось на 5,3%, энергии - на 3,3%.

Тем временем выпуск электрооборудования увеличился на 3,3%.

Выпуск средств производства повысился на 0,2%, потребительских товаров - сократился на 3%, промежуточных - на 0,4%.

В годовом выражении объем промпроизводства в Германии в феврале упал на 4%.