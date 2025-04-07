Трамп заявил о прямых переговорах с Ираном по атому

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - США и Иран проводят прямые переговоры по иранской ядерной проблеме, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.

"У нас есть прямые переговоры с Ираном. Они начались в субботу", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп заверил, что "заключение соглашения - это было бы лучше, чем иной вариант".

"Надеюсь, эти переговоры принесут результаты", - добавил он.

По мнению американского лидера, новое соглашение с Ираном "будет отличаться" от соглашения по атому между Тегераном и "шестеркой" международных посредников.

"Возможно, наше соглашение будет более мощным", - отметил президент США.