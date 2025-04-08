Что случилось этой ночью: вторник, 8 апреля

Переговоры США и Ирана, Трамп исключил отсрочку пошлин, зимняя погода продлится в Москве до конца недели

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Омане в субботу пройдут непрямые переговоры Ирана и США по иранской ядерной программе, сообщил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран уже ведут прямые переговоры, а контакты в субботу будут "почти на высшем уровне".

- Трамп заявил, что Штаты продолжают переговоры с Россией и Украиной. "Мы встречаемся с российской стороной, мы встречаемся с украинской. Мы все ближе к цели", - сказал он в Белом доме.

- Президент США заверил, что введенные им пошлины принесут стране процветание. Трамп исключил отсрочку пошлин, но выразил готовность к переговорам со странами, желающими согласовать условия их отмены.

- Российские военные уничтожили в ночь на вторник 23 украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями.

- Зимняя погода со снегом сохранится в Москве до конца недели. Высота снежного покрова в столице может увеличиться до 15 см.

- Александр Овечкин признан лучшим игроком недели в НХЛ. Форвард "Вашингтон Кэпиталз" набрал на прошлой неделе 6 (5+1 по системе "гол+пас") очков в четырех матчах.