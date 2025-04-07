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США продлили разрешение своим гражданам и юрлицам платить налоги в России

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Власти США продлили до 9 июля 2025 года разрешение для своих физических и юридических лиц на то, чтобы платить налоги в России, сообщает в понедельник американский Минфин.

В документе министерства отмечается, что речь идет о "разрешении платить налоги, сборы, пошлины, а также - о том, чтобы покупать и получать разрешения, лицензии, оформлять регистрацию, проводить сертификацию". При этом министерство перечисляет и случаи, когда такие операции в РФ американцам запрещены.

В Минфине США подчеркивают, что генеральная лицензия от 7 января 2025 года, таким образом, продлевается до 9 июля 2025 года.

США американцы Россия налоги
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