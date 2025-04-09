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Всеобщая однодневная забастовка проходит в Греции

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Всеобщая однодневная забастовка проходит в Греции в среду по призыву двух профсоюзных объединений, сообщает Associated Press.

В стране, в частности, парализована работа транспорта - не работает городской общественный транспорт, остановлено паромное сообщение, аэропорты не отправляют и не принимают рейсы. Не работают государственные и частные предприятия.

В Афинах автобусы, троллейбусы и трамваи работают, но с сильно увеличенными интервалами.

Профсоюзы требуют положить конец затянувшимся мерам жесткой экономии, введенным в отношении Греции международными кредиторами десять лет назад. Кроме того, они добиваются повышения заработной платы и полного восстановления права на коллективные переговоры, которое было отменено, когда во время финансового кризиса в Греции стране предоставляли международную помощь.

Греция
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