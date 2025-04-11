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После смены правительства Германии в подъем экономики верят 35% немцев

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Германии 35% населения считают, что экономическая ситуация в стране улучшится при новом правительстве, показал опрос общественного мнения "Политбарометр" телеканала ZDF. Опрос проводили с 8 по 10 апреля среди 2455 человек.

Еще 19% опрошенных прогнозируют ухудшение в экономике, а 44% полагают, что при новой правящей коалиции экономическая ситуация изменится очень незначительно.

Кроме того, 51% респондентов выражают сомнение в том, что коалиция, сформированная из представителей Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии, внесет значительный вклад в решение проблем страны в целом.

Запланированное ужесточение миграционной политики поддерживают 70% немцев, против высказались 24%, воздержались 6%.

Лишь около 30% опрошенных ожидают, что правительство действительно сможет претворить в жизнь обещанные политические изменения. 12% считают, что коалиция из ХДС/ХСС и СДПГ усугубит проблему с мигрантами, 54% думают, что хуже ситуация не станет, но проблема останется. Ещё 4% не сформировали мнение по этому вопросу.

ХДС/ХСС и СДПГ 9 апреля достигли соглашения по правящей коалиции. В тот же день европейские СМИ опубликовали результаты опроса компании Ipsos, по которым ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые в истории возглавила рейтинг популярности политических сил в ФРГ. 25% респондентов выражают поддержку АдГ, 24% - альянсу ХДС/ХСС, 15% - социал-демократам (СДПГ).

Альтернатива для Германии СДПГ правительство Германия ХДС/ХСС
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