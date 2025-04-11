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Командующий ВС США в Южной Корее выступил против сокращения американских войск на полуострове

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Командующий вооруженными силами США в Южной Корее генерал Ксавье Брансон, выступая в сенатском комитете, заявил о необходимости сохранения нынешней численности контингента американских войск на полуострове на фоне идеи президента Дональда Трампа о его сокращении.

В ходе слушаний в комитете по вооруженным силам Сената США генерал заявил, что нынешняя численность войск в количестве 28,5 тыс. военнослужащих необходима для выполнения неотложных миссий и задач в Тихоокеанском регионе.

"Войска, которые у нас есть в Республике Корея, полностью отвечают за сохранение мира на полуострове и в регионе, - заявил Брансон. - Они являются критически важным компонентом противоракетной обороны в регионе. Они критически важны для помощи Индо-Тихоокеанскому командованию видеть, ощущать и понимать угрозы на севере и сдерживать множество противников".

Днем ранее президент США Дональд Трамп предположил, что он может сократить военное присутствие США в Южной Корее. "Мы платим за американских военных в Европе, и нам не возмещают много. Южная Корея - тоже", - сказал он. Трамп и его советники уже неоднократно ставили под сомнение ценность долгосрочного присутствия американских вооруженных сил в ряде зарубежных стран.


США Южная Корея
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