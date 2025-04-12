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Министры экономики и финансов ЕС обсудили оборонный потенциал Евросоюза

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В центре внимания министров экономики и финансов стран ЕС на совещании в Варшаве был оборонный потенциал Евросоюза, "требующий срочных и значительных инвестиций", заявил член Еврокомиссии (ЕК) по экономике Валдис Домбровскис.

"В этой текущей геополитической ситуации Европа стремится взять на себя больше ответственности за свою безопасность, мобилизовав значительные инвестиции в оборонный потенциал и оборонную промышленность. Особенно уместно, что мы провели эту дискуссию здесь, в Варшаве, учитывая, что Польша лидирует в инвестировании в укрепление оборонного потенциала", - сказал еврокомиссар на пресс-конференции по итогу неформальной министерской встречи.

По словам Домбровскиса, "было обнадеживающе видеть, что сегодня среди министров есть очень широкое согласие в том, что Европа должна взять на себя повышенную ответственность за свою оборону".

Член Еврокомиссии напомнил, что в прошлом месяце ЕК представила план перевооружения Европы для содействия соответствующим инвестициям.

"Как вам известно, он направлен на увеличение финансирования обороны до 800 млрд евро. Это может стать переломным моментом для оборонных возможностей Европы. Сегодня у меня появилась важная возможность представить министрам этот пакет и обсудить с ними его содержание", - сообщил Домбровскис.

Он добавил, что, помимо укрепления безопасности Европы, в Еврокомиссии ожидают, что дополнительные расходы на оборону также повысят конкурентоспособность и экономический рост, будут стимулировать инновации и создавать новые рабочие места.

ЕС Евросоюз Еврокомиссия Валдис Домбровскис
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