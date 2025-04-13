Второе с утра землетрясение произошло в Таджикистане

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал второе за текущие сутки землетрясение на территории Таджикистана. Подземные толчки магнитудой 4,2 произошли в 12:14 по местному времени (10:14 по Москве).

Эпицентр землетрясение находился в 40 км к востоку от райцентра Рашт, в 179 км к востоку от Душанбе.

По данным центра сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана, магнитуда землетрясения составила 4,3. На территории Узбекистана толчки не ощущались.

Ранее утром на территории Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщала Геологическая служба США. По данным службы, гипоцентр землетрясения, произошедшего в 09:24 местного времени, находился на глубине 12,6 км. в 25 км. к востоку от населенного пункта Рашт.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил величину магнитуды толчка в 5.9.

Первое землетрясение затронуло территорию соседнего Узбекистана, подземные точки силой 2 балла ощущались в Ташкенте.