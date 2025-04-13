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В Таджикистане произошло четвертое за сутки землетрясение

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о четвертом за текущие сутки землетрясении на территории Таджикистана. Подземные толчки магнитудой 5 произошли в 19:34:30 по местному времени (17:34 по Москве).

Эпицентр землетрясения находился в 24 км к северо-востоку от райцентра Рашт, на востоке от Душанбе.

По данным центра сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана, на территории этой соседней с Таджикистаном республики землетрясение не ощущалось.

Первое землетрясение на территории Таджикистана произошло утром магнитудой 5,8, сообщала Геологическая служба США. По данным службы, гипоцентр землетрясения, произошедшего в 09:24 местного времени, находился на глубине 12,6 км в 25 км к востоку от населенного пункта Рашт.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил величину магнитуды толчка в 5,9.

Местные СМИ со ссылкой на КЧС РТ сообщают о нескольких десятках поврежденных зданий на территории Раштского и Таджикабадского районов, в том числе одной школы. Сообщается о гибели трехлетнего ребенка.

Официальных заявлений о последствиях землетрясения пока не было.

Таджикистан
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