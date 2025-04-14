В Таджикистане после землетрясений полностью разрушено 94 дома, погиб ребенок

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана сообщает, что в результате вчерашнего землетрясения в двух районах республики полностью разрушены 94 жилых дома, погиб ребенок.

По предварительной информации, в результате землетрясения в Раштском районе полностью разрушено 40 жилых домов, частично - пять домов, три чайханы, одно вспомогательное сооружение школы села Гульхани. Жертвой землетрясения стал несовершеннолетний житель села Уштурпаст.

В Таджикабадском районе, по предварительной информации, полностью разрушены 54 жилых дома, частично повреждено 45 домов, легкие повреждения получил 61 жилой дом и два здания среднего общеобразовательного учреждения, полностью повреждено 196 вспомогательных сооружений, частично повреждены три чайханы и одно медицинское учреждение.

В Таджикабадском районе, по предварительной информации, полностью разрушено 54 жилых дома, частично - 45 домов, незначительные повреждения получил 61 дом и два здания среднего общеобразовательного учреждения, полностью повреждено 196 вспомогательных сооружений, частично - медучреждение и три чайханы. Погибших в Таджикабадском районе нет.

На основании поручения президента Таджикистан Эмомали Рахмона создана республиканская комиссия под руководством заместителя премьер-министра страны Сулаймона Зиёзоды. Комиссия на месте изучает ситуацию, проводит оценку ущерба и координацию работ по ликвидации последствий землетрясений.

По данным Геофизической службы Национальной академии наук Таджикистана, 13 апреля в 09:24 на территории Таджикистан было зафиксировано землетрясение. Эпицентр находился в 160 километрах к северо-востоку от Душанбе, в 21 километре к востоку от Раштского района. Сила толчков в эпицентре составила 5-6 баллов, в Раштском районе - 4-5 баллов, в городе Душанбе - 3 балла.

13 апреля после первых толчков на территории страны были зафиксированы еще 3 подземных толчков, эпицентр которых также находился на территории Раштского района.

В понедельник утром в Таджикистане вновь произошло землетрясение. Как и накануне, его эпицентр находился на территории Рашта, к востоку от Душанбе.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 05:45 по местному времени (03:45 мск) в 37 км к северу от райцентра Рашт.