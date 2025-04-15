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Фондовые индексы США выросли второй день подряд

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Американский рынок акций в понедельник увеличился по итогам второй сессии подряд.

Настроение инвесторов улучшилось после сообщения в конце прошлой недели о приостановке действия тарифов в отношении большинства торговых партнеров США на 90 дней. На выходных власти страны отменили действие недавно введенных импортных пошлин на два десятка видов электроники, в том числе компьютеры, мобильные телефоны, роутеры, некоторые чипы.

Между тем член совета управляющих Федеральной резервной системы Крис Уоллер заявил в понедельник, что если введенные президентом США Дональдом Трампом высокие импортные пошлины сохранятся на протяжении некоторого времени, рост американской экономики, скорее всего, замедлится до минимума. В результате, отметил он, снижение процентных ставок будет оправдано, даже если импортные пошлины вызовут всплеск инфляции, сообщает CNBC.

Цена бумаг Intel Corp. повысилась за день на 2,9%. Один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов договорился о продаже 51% своего подразделения Altera инвестиционной фирме Silver Lake.

Подорожали акции ряда других чипмейкеров, в том числе Advanced Micro Devices - на 1,2%, Texas Instruments - на 2,3%, Micron Technology - на 2,1%. Также повысились котировки бумаг таких высокотехнологических компаний, как Apple Inc. - на 2,2%, Dell Technologies - на 4%, International Business Machines - на 1,5%.

Акции Goldman Sachs Group прибавили в цене 1%. Банк увеличил в первом квартале чистую прибыль и выручку сильнее ожиданий аналитиков.

Стоимость бумаг других представителей финансовой отрасли тоже увеличилась, включая Bank of America Corp. - на 2%, Wells Fargo & Co. - на 0,9%, Morgan Stanley - на 0,9%, Citigroup Inc. - на 2,6%, Travelers Cos. - на 2,3%, Visa Inc. - на 0,5%, American Express Co. - на 1,7%.

Котировки акций Amgen выросли на 2,8%, Walmart Inc. - на 2,1%, McDonald's Corp. - на 2%, Nike Inc. - на 1,9%, Boeing Co. - на 1,6%, Alphabet Inc. - на 1,2%, Palantir Technologies - на 4,6%.

Цена бумаг Ford Motor выросла на 4,1%, General Motors - на 3,5% и Rivian - на 4,9% после того, как Трамп намекнул на возможность смягчения импортных пошлин на автомобили, поскольку компаниям необходимо больше времени для переноса производства в США, сообщает Trading Economics.

В то же время подешевели акции UnitedHealth Group - на 2,1%, Humana Inc. - на3,5%, Southwest Airlines Co. - на 2,4%, Amazon.com Inc. - на 1,5%, Delta Air Lines - на 1,4%, JPMorgan Chase & Co. - на 0,6%, Nvidia Corp. и Microsoft Corp. - на 0,2%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 312,08 пункта (на 0,78%) и составил 40524,79 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличилось на 42,61 пункта (на 0,79%) - до 5405,97 пункта.

Индекс Nasdaq Composite повысился на 107,03 пункта (на 0,64%) и завершил сессию на отметке 16831,48 пункта.

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