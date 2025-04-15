Группировка МЧС РФ завершила спасательную операцию в Мьянме

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Последняя группа спасателей МЧС РФ, занимавшихся ликвидацией последствий землетрясения в Мьянме, направляется в Москву, сообщила пресс-служба министерства во вторник.

"Аэромобильная группировка МЧС РФ завершила международную спасательную операцию в Республике Союз Мьянма. Последняя группа спасателей возвращается в Москву. На борту самолета ИЛ-76 МЧС России 50 спасателей и медиков аэромобильного госпиталя", - говорится в сообщении.

Российские врачи оказали помощь более чем 500 местным жителям, в том числе 94 детям.

"В рамках гуманитарной миссии авиацией МЧС России в Мьянму доставлено 157,5 тонн гуманитарной помощи для местного населения, необходимого для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших", - отметили в министерстве.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта на территории Мьянмы, толчки ощущались в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Общее число погибших в Мьянме превысило 3 тыс. человек, число пострадавших приближается к 5 тысячам.