Источники Bloomberg узнали, что ЕС опубликует план отказа от российского топлива 6 мая

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Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Власти ЕС назначили публикацию плана постепенного отказа от российского ископаемого топлива на 6 мая, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Изначально публикация планировалась ранее в этом году, но была отложена на фоне оценки последствий изменения позиции США в отношении Украины и рассмотрения шагов для поддержания единства среди стран-участниц блока, часть которых нарастила закупки российского СПГ.

План будет предусматривать варианты снижения импорта энергоносителей из РФ, при этом Еврокомиссия может рекомендовать использование инструментов торгового характера, таких как квоты и пошлины, говорят источники.

По их словам, за публикацией плана последует юридическое предложение.