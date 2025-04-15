Авианосец "Карл Винсон" зашел в район Аденского залива к югу от Йемена

На палубе USS Carl Vinson Фото: Sean M. Castellano US Navy via Getty Images

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Carl Vinson вошла в район Аденского залива к югу от Йемена, сообщило во вторник агентство The Associated Press, ссылаясь на снимки со спутника дистанционного зондирования Земли, который выполняет задачи на орбите в рамках программы Евросоюза Copernicus.

Авианосец, прибывший на днях на Ближний Восток, в настоящее временя находится к северу от йеменского острова Сокотра в Аденском заливе. В состав группы помимо авианосца входят ракетный крейсер и три эсминца.

USS Carl Vinson был направлен Пентагоном на Ближний Восток для поддержки действий авианосной ударной группы во главе авианосцем USS Harry Truman, которая уже давно несет боевое дежурство в центральной части Красного моря. В ее состав входят ракетный крейсер и три эсминца.

Палубная авиация USS Harry Truman практически круглосуточно наносит удары по военным объектам йеменских хуситов. К операциям уже подключились и истребители авианосца USS Carl Vinson.