ВВП Китая вырос в первом квартале 2025 года на 5,4%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - За первые три месяца текущего года ВВП Китая увеличился на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

"По предварительным данным, ВВП Китая за первый квартал 2025 года составил 31,875 трлн юаней ($4,33 трлн), увеличившись в годовом исчислении на 5,4%", - говорится в сообщении ГСУ.

Темпы роста в промышленном секторе составили 5,9%, в сельскохозяйственном - 3,5%.

По итогам 2024 года рост ВВП страны зафиксирован на отметке 5%, такой же рост предусмотрен планом социально-экономического развития на 2025 год.