Сбой в системе телекоммуникаций затронул только аэропорты США

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный сбой, затронувший аэропорты США, не наблюдается в других странах, заявил министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Маркуэйн Маллин.

"Думаю, таких стран нет", - приводят его слова американские СМИ.

Он также подчеркнул, что на устранение неполадок "потребуется какое-то количество времени. Так что за один час проблему не решить".

Также министр подчеркнул, что речь не идет о попытке теракта.

В свою очередь, авиакомпания American Airlines сообщила, что приостановила вылеты по всей территории США и ожидает, что проблемы со связью сохранятся в ближайшие часы - до конца дня по местному времени.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ранее ввело общенациональный запрет на все вылеты самолетов, сославшись на "чрезвычайные обстоятельства и соображения безопасности".

По заявлению FAA и Белого дома, причиной произошедшего стал "сбой в системе телекоммуникаций".