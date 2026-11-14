Вылеты из Европы в США приостановлены из-за телекоммуникационного сбоя

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Вылеты пассажирских самолетов из европейских стран в США приостановлены из-за технических сбоев у американской стороны, сообщает в ночь на субботу Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol).

В уведомлении этой организации отмечается, что приостановка запланирована до 8:00 мск. Это решение принято по просьбе Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

FAA ранее ввело общенациональный запрет на все вылеты самолетов в США, сославшись на "чрезвычайные обстоятельства и соображения безопасности".

По заявлению FAA и Белого дома, причиной произошедшего стал "сбой в системе телекоммуникаций".

Членами Eurocontrol являются 42 страны, в основном, европейские, а также, среди прочих, Армения, Грузия.