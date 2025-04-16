США нанесли более десяти авиаударов по столице Йемена

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США в среду осуществили 14 авиаударов по йеменской столице Сане, которую контролируют мятежники-хуситы, сообщают западные СМИ.

По данным хуситов, под удар попал столичный район Сабайн. Кроме того, удары зафиксированы в провинции Эль-Джауф на севере Йемена.

Информации о пострадавших пока не поступало.

15 марта этого года президент США Дональд Трамп заявил, что приказал американским военным нанести мощные удары по хуситам. После этого американские атаки на удерживаемые хуситами районы Йемена происходили каждый день.

Кроме того, ранее в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Штаты ведут переговоры с йеменскими правительственными силами и странами региона для организации возможной сухопутной наступательной операции против хуситов. Однако американские войска в нем участвовать не будут.