Что случилось этой ночью: четверг, 17 апреля

Путин встретился с освобожденными ХАМАС россиянами, 71 украинский БПЛА нейтрализован над шестью областями РФ, Трамп не поддержал израильский удар по Ирану

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Владимир Путин поблагодарил ХАМАС за освобождение российских заложников. Накануне вечером президент РФ встретился с тремя россиянами, находившимися в плену в секторе Газа.

- Российские военные нейтрализовали в ночь на четверг 71 беспилотник ВСУ над Курской, Орловской, Рязанской, Брянской, Владимирской и Тульской областями.

- США нанесли более десяти авиаударов по столице Йемена. По данным хуситов, атаке подвергся столичный район Сабайн, удары также зафиксированы в провинции Эль-Джауф на севере страны.

- Президент США Дональд Трамп отказал Израилю в американской поддержке планировавшегося удара по Ирану, сообщает The New York Times. По данным газеты, Израиль планировал нанести удар по иранским ядерным объектам уже в мае. Трамп отказался от поддержки этого плана в пользу переговоров с Тегераном, говорится в публикации.

- Путин заявил, что Россия должна сохранять статус передовой космической державы. Российский лидер также потребовал наращивать лидерство в ядерной космической энергетике.

- Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Иран для переговоров по ядерной программе.

- Английский "Арсенал" выбил испанский "Реал" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА. Матч в Мадриде завершился со счетом 2:1 в пользу лондонского клуба.