Монголия увидела необходимость доработки проекта торгового соглашения с ЕАЭС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Великий государственный хурал (парламент) Монголии отложил рассмотрение проекта временного торгового соглашения о свободной торговле со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за необходимости доработки ряда положений, сообщает сайт парламента.

Отмечается, что хотя в целом заключение временного торгового соглашения снизит экспортные издержки для местных предприятий и сделает торговлю более открытой, в проекте на данный момент учтены интересы не всех монгольских товаропроизводителей. В связи с необходимостью доработки проекта и перечня товарных позиций, на которые будет распространяться соглашение, парламент решил отложить обсуждение.

В случае подписания соглашения и его удачной реализации ВВП страны увеличится на 0,02%, инвестиции в экономику - на 2,57%, а общий экспорт в страны ЕАЭС - на 24,1%, или на $28,4 млн.

Переговоры о заключении временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией проводятся в соответствии с решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2024 года. Ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано на 3 года и затронет 375 товарных позиций с каждой стороны, в отношении которых будут снижены таможенные пошлины.

В конце марта текущего года Евразийская экономическая комиссия сообщала, что ЕАЭС и Монголия согласовали оставшиеся вопросы по проекту, однако о сроках подписания документа и готовности к этому всех сторон не сообщалось.