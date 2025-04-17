Поиск

Монголия увидела необходимость доработки проекта торгового соглашения с ЕАЭС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Великий государственный хурал (парламент) Монголии отложил рассмотрение проекта временного торгового соглашения о свободной торговле со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за необходимости доработки ряда положений, сообщает сайт парламента.

Отмечается, что хотя в целом заключение временного торгового соглашения снизит экспортные издержки для местных предприятий и сделает торговлю более открытой, в проекте на данный момент учтены интересы не всех монгольских товаропроизводителей. В связи с необходимостью доработки проекта и перечня товарных позиций, на которые будет распространяться соглашение, парламент решил отложить обсуждение.

В случае подписания соглашения и его удачной реализации ВВП страны увеличится на 0,02%, инвестиции в экономику - на 2,57%, а общий экспорт в страны ЕАЭС - на 24,1%, или на $28,4 млн.

Переговоры о заключении временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией проводятся в соответствии с решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2024 года. Ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано на 3 года и затронет 375 товарных позиций с каждой стороны, в отношении которых будут снижены таможенные пошлины.

В конце марта текущего года Евразийская экономическая комиссия сообщала, что ЕАЭС и Монголия согласовали оставшиеся вопросы по проекту, однако о сроках подписания документа и готовности к этому всех сторон не сообщалось.

ЕАЭС Монголия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $66,57 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 17 апреля

Трамп отказал Израилю в американской поддержке планировавшегося удара по Ирану

США нанесли более десяти авиаударов по столице Йемена

Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП в 2025 году до менее 2%

Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП в 2025 году до менее 2%

Трамп продлил на год запрет принимать связанные с Россией суда в портах США

ЕК хочет ускорить процесс отказа в убежище в ЕС выходцам из "безопасных стран"

Рубио и Уиткофф посетят Париж 16-18 апреля для обсуждения Украины

Правительство Финляндии продлило закрытие границы с РФ на неопределенный срок

Правительство Финляндии продлило закрытие границы с РФ на неопределенный срок

"Газпром" обсуждает с покупателями газа в Турции поставки после истечения контрактов

"Газпром" обсуждает с покупателями газа в Турции поставки после истечения контрактов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6200 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне78 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2243 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе387 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России73 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });