Израиль опроверг информацию о планах удара по объектам иранской ядерной программы в мае

Глава МИД Израиля Гидеон Саар Фото: Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил в интервью The Telegraph, что информация о планах израильских властей уже в мае атаковать объекты ядерной программы Ирана не соответствует действительности.

"Я член кабинета безопасности Израиля, участвую во всех встречах в узком кругу, и я не помню о таком решении", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о намерении Израиля провести операцию против иранской ядерной программы.

"Я не думаю, что подобное решение принимали. Но Израиль преследует цель не дать Ирану получить ядерное оружие. Если эту цель удастся достичь дипломатией, это приемлемо", - разъяснил министр.

Однако Саар предостерег от того, чтобы доверять Ирану. Он предположил, что Тегеран может попытаться добиться частичного соглашения с целью не допустить "необходимого решения" проблемы иранской ядерной программы.

Министр отметил, что Иран сейчас находится "в позиции относительной слабости", и этим надо воспользоваться, а не тратить время, пока обстоятельства вновь изменятся.

Как сообщала The New York Times, президент США Дональд Трамп на апрельской встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху проинформировал, что Вашингтон не поддержит израильский план ударов по ядерным объектам Ирана. В публикации утверждается, что Израиль планировал нанести удар по иранским ядерным объектам уже в мае. Но Трамп отказался от поддержки этого плана в пользу переговоров с Тегераном об ограничении его ядерной программы.

Впоследствии The Jerusalem Post передавала, что израильские власти с октября 2024 года неоднократно изучали возможность ударов по объектам ядерной программы Ирана.

Делегации США и Ирана в субботу завершили в Риме второй раунд консультаций по иранской ядерной программе. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи охарактеризовал переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом довольно позитивно. "Мы смогли достигнуть большего понимания по поводу некоторых целей, принципов", - считает министр.

Он добавил, что Тегеран и Вашингтон договорились о проведении контактов на экспертном уровне по иранской ядерной проблеме.