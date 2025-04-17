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Глава МИД РФ и госсекретарь США обсудили украинскую проблему

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - 17 апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, сообщил МИД РФ.

"Госсекретарь, находящийся в Париже, проинформировал о состоявшихся там у него и спецпосланника президента США С.Уиткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран. Было подчеркнуто, что упомянутые контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента России В.В.Путина с С.Уиткоффом в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении МИД РФ.

В нем отмечается, что "Лавров подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса".

"Министр и госсекретарь условились поддерживать оперативную связь, в том числе в свете планируемых американцами и европейцами встреч с украинской стороной на следующей неделе", - заявили в МИД РФ.

Марко Рубио МИД РФ США Сергей Лавров
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