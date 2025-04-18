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Что случилось этой ночью: пятница, 18 апреля

США уничтожили порт в Йемене, Лавров и Рубио провели телефонный разговор, ХАМАС отверг предложение о временном перемирии в Газе

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США уничтожили нефтяной порт Рас-Иса в Йемене. По данным американских военных, через порт хуситы получали топливо для поддержания своих военных операций. Телеканал Al Mayadeen сообщил о 17 погибших.

- США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. Об этом сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

- Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. Рубио сообщил, что Вашингтон ознакомил все стороны с основными принципами возможного мирного соглашения по Украине.

- ХАМАС отверг предложение о временном перемирии в Газе и заявил, что готов к переговорам о полном прекращении войны. Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, в свою очередь, призвал усилить военное давление на Газу.

- В Воронежской области обломки сбитого дрона повредили газовую трубу. Повреждение газопровода было устранено, сообщил глава региона Александр Гусев. Всего за ночь над областью сбили 27 беспилотников.

- США начали сокращать численность своего воинского контингента в Сирии, сообщила The New York Times. На первом этапе будет закрыто три из восьми баз на северо-востоке страны. Численность контингента уменьшится с 2 тыс. до 1,4 тыс.

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