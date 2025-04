Фондовые индексы США завершили без единой динамики четверг и снизились по итогам недели

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торговую сессию в четверг без единой динамики.

Инвесторы оценивали статистику, а также квартальные отчетности и другие новости компаний.

В пятницу торги на американских биржах проводиться не будут в связи с пасхальными праздниками. По итогам укороченной рабочей недели Dow Jones снизился на 2,7%, S&P 500 - на 1,6% и Nasdaq Composite - на 2,6%.

Число домов, строительство которых было начато в США в марте, упало на 11,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,324 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли в четверг.

Согласно пересмотренным данным, в феврале количество новостроек составляло 1,494 млн, а не 1,501 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение с объявленного ранее февральского уровня на 5,4% - до 1,42 млн, по данным Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 9 тыс. - до 215 тыс., сообщило министерство труда. Это минимальный уровень более чем за два месяца.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 224 тыс., а не 223 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали его повышения до 225 тыс. по сравнению с объявленным ранее уровнем предыдущей недели.

Blackstone Group Inc. в первом квартале сократила выручку на 11%, чистую прибыль - на 27%. Котировки акций крупнейшей в мире управляющей компании в сфере альтернативных инвестиций выросли за день на 1,5%.

Цена бумаг Charles Schwab поднялась на 0,6%. Компания, работающая в сфере финансовых и брокерских услуг, в январе-марте получила скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий аналитиков.

Стоимость фармацевтической компании Eli Lilly взлетела более чем на 14% на новостях об успешных испытаниях нового препарата против диабета.

Кроме того, бумаги Boeing Co. подорожали на 3,5%, Nike Inc. - на 4,1%, Chevron Corp. - на 1,9%, Apple Inc. - на 1,4%, Dollar Tree - на 8,1%, Dollar General - на 4,2%, Halliburton Co. - на 5,1%.

Финтех-компания Global Payments объявила о заключении нескольких сделок, получив полный контроль над платежным сервисом Worldpay и продав фирме Fidelity National Information Services бизнес по разработке различных решений для эмитентов. Акции Global Payments упали в цене на 17,4%, капитализация FIS увеличилась на 8,7%.

Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования UnitedHealth Group в первом квартале вернулась к чистой прибыли и увеличила выручку на 10%. Однако её акции рухнули на 22,4% (до минимума за год) после ухудшения прогноза скорректированной прибыли на текущий год. Дневное падение стало максимальным с августа 1998 года, отмечает MarketWatch.

Цена бумаг ManpowerGroup упала на 19,1%. Рекрутинговая компания в январе-марте получила скорректированную прибыль в размере 44 цента на акцию против 94 центов годом ранее. Результат оказался хуже среднего прогноза опрошенных FactSet аналитиков, составлявшего 52 цента. Кроме того, ManpowerGroup дала слабый прогноз на текущий период.

Alcoa получила в первом квартале выручку ниже консенсус-прогноза, что стало причиной снижения котировок ее акций на 7%.

American Express Co., один из лидеров американского рынка пластиковых карт, увеличила чистую прибыль в январе-марте на 6%, выручку - на 7%. Тем не менее, стоимость бумаг компании снизилась на 0,6%.

Кроме того, цена акций Amazon.com Inc. и Microsoft Corp. опустилась на 1%, Alphabet Inc. - на 1,4%.

Dow Jones Industrial Average в четверг уменьшился на 527,16 пункта (на 1,33%) и составил 39142,23 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 20,71 пункта (на 0,13%) и завершил сессию на отметке 16286,45 пункта.

В то же время значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличилось на 7 пунктов (на 0,13%) - до 5282,7 пункта.