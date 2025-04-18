В Йемене сообщили о почти 40 жертвах ударов США по порту Рас-Иса

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы сообщили, что число погибших из-за американских ударов по йеменскому нефтяному порту Рас-Иса выросло до 38 человек, передает в пятницу Associated Press (AP).

Еще 102 человека получили ранения.

Ранее поступали данные о 17 погибших.

По данным местных СМИ, в числе жертв были гражданские служащие и медики.

Мятежники-хуситы осудили атаку США. "Эта абсолютно необоснованная агрессия является вопиющим нарушением суверенитета и независимости Йемена, посягательством на весь йеменский народ", - приводит AP выдержки из заявления хуситов.

Американская сторона подтвердила нанесение ударов по порту. Центральное командование ВС США (CENTCOM) в свою очередь отметило, что цель ударов состояла в том, чтобы ликвидировать "источник топлива для поддерживаемых Ираном террористов-хуситов" и подорвать их экономический потенциал.

В заявлении CENTCOM отмечается, что порт использовался для получения хуситами топлива, которое употреблялось "для поддержания своих военных операций, в качестве средства контроля, а также для получения экономической выгоды от присвоения прибыли от импорта".