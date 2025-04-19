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Выполняющий дальний поход фрегат "Адмирал Головко" вышел в Атлантику

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" прошел пролив Гибралтар и вышел в Атлантический океан, где продолжит выполнение задач своего первого дальнего похода, сообщает в субботу пресс-служба флота.

В Средиземном море экипаж корабля выполнил задачи в составе оперативного соединения ВМФ России, говорится в сообщении.

"Также моряки приняли участие в двухстороннем военно-морском учении "Мост дружбы-2025" с участием кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота Российской Федерации и Военно-морских сил Арабской Республики Египет", - напомнили в пресс-службе.

Там проинформировали, что за время похода, который начался 2 ноября 2024 года в главной базе Северного флота - Североморске, "Адмирал Головкой прошел порядка 29 тыс. морских миль.

"Основная задача похода - демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны", - говорится в релизе.

По официальной информации, фрегат "Адмирал Головко" - третий корабль проекта 22350, построенный на заводе "Северная верфь". Согласно открытым данным, фрегаты проекта 22350 предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне: поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов.

ВМФ России Атлантический океан Гибралтар
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