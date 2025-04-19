Вэнс обсудил в Ватикане вооруженные конфликты в мире

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе переговоров в субботу в Ватикане обсудил международную обстановку, в том числе - вооруженные конфликты, говорится в пресс-релизе Святого престола.

"Состоялся обмен мнениями по обстановке в мире. Особо внимание уделено странам, охваченным войной, политической напряженностью или испытывающими трудности в гуманитарной сфере", - отмечается в документе.

Стороны также обсудили тему миграции.

Вэнса приняли госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин и секретарь по связям с государствами и международными организациями Ричард Галлахер.

Папа римский Франциск восстанавливается после тяжелого заболевания, и во встрече участия не принимал. При этом итальянские СМИ, говоря о визите Вэнса, не исключали, что в итоге понтифик его все же примет.

Госсекретарь - высшая административная должность в Ватикане.