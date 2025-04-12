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Ракета SpaceX вывела на орбиту группу разведывательных спутников США

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 компании SpaceX в субботу вывела на орбиту очередную группу американских разведывательных спутников, сообщило Национальное управление военно-космической разведки США (NRO).

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 05:25 по времени Тихоокеанского побережья США (в 15:25 по Москве). Примерно через два часа спутники вышли на заданную орбиту.

В рамках миссии NROL-192 на орбиту выведена девятая с прошлого года партия мини-спутников оптико-электронной разведки. Детальные сведения о предназначении мини-спутников и их количестве строго засекречены.

"За последние два года NRO запустило более 150 спутников, создав самую большую и мощную правительственную орбитальную группировку в истории нашей страны", - указывается в сообщении.

Ранее представители NRO сообщали, что стремятся в четыре раза увеличить количество своих аппаратов на орбите. По их данным, это в сочетании с новыми технологиями на спутниках обеспечит десятикратное увеличение объема сбора разведывательной информации. Меньшие по размеру и более многочисленные спутники позволят гораздо чаще отслеживать критически важные районы, что приведет к более быстрому получению разведывательной информации, отметили в ведомстве.

Спутники созданы в рамках контракта на сумму $1,8 млрд, заключенного NRO в 2021 году с компаниями SpaceX и Northrop Grumman.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 24-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане.

США SpaceX NRO
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