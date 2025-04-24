Трамп не исключил в дальнейшем повышения пошлин на автомобили из Канады

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не исключает повышения в будущем пошлин на производимые в Канаде автомобили.

"Мы не рассматриваем это сейчас, но в какой-то момент они могут вырасти, да, потому что мы в самом деле не хотим, чтобы Канада производила для нас автомобили", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, США хотят производить собственные автомобили, и теперь есть все необходимое, чтобы это делать.

Трамп ранее объявил о введении ввозных пошлин в 25% на все автомобили, произведенные за рубежом. Канада же ввела ответные пошлины на некоторые автомобили американского производства.