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Из-за наплыва прощающихся с папой Франциском изменили режим допуска в ватиканский собор

Из-за наплыва прощающихся с папой Франциском изменили режим допуска в ватиканский собор
Фото: Andrea Mancini/NurPhoto via Getty Images

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Из-за наплыва желающих проститься с почившим папой римским Франциском базилика собора Святого Петра в Ватикане, где выставлен гроб с его телом, оставалась открытой практически всю минувшую ночь, сообщает EFE.

Несмотря на то, что по плану базилику следовало закрыть в полночь по местному времени (01:00 мск), она оставалась открытой до 05:30 (06:30 мск). Ее закрывали на короткое время для проведения организационных работ и уборки, и ее двери вновь открылись в 07:00 (08:00 мск)

Агентство напоминает, что церемония прощания продлится до 19:00 (20:00 мск) в пятницу, после чего состоится обряд запечатывания гроба.

Похороны понтифика пройдут в субботу в римской церкви Санта-Мария-Маджоре.

Прощание с папой римским Франциском

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Кардиналы провели церемонию переноса гроба с телом скончавшегося в понедельник папы римского Франциска в ватиканский собор Святого ПетраВ течение следующих трёх дней гроб с телом Франциска будет выставлен для прощания, верующие смогут попрощаться и отдать дань уважения Святому ОтцуПроцессия переноса гроба с телом прошла через площадь Святой Марты и площадь Римских первомучеников и вышла через Колокольную арку к площади Святого ПетраЦеремонией руководил кардинал Кевин Фаррелл, камерленго Римско-католической церкви и её временный глава до избрания нового папы в мае. Он провёл литургию.Гроб доставили в папскую базилику из часовни Святой Марты в соответствии с обновлённой версией документа о порядке проведения похоронных ритуалов Ordo Exsequiarum Romani PontificisОжидается, что в эти дни отдать последнюю дань уважения Святому Отцу съедется множество христиан из разных стран, в том числе мировые лидерыВ 20:00 (21:00 по Москве) в пятницу пройдёт обряд закрытия гроба понтификаКонклав, на котором будет избран новый глава Римско-католической церкви, начнётся в период между 5 по 10 маяВечером 21 апреля Ватикан опубликовал завещание Франциска, в котором содержится просьба похоронить его в римской церкви Санта-Мария-Маджоре - одной из старейших в итальянской столицеПохороны папы Франциска состоятся в субботу
Кардиналы провели церемонию переноса гроба с телом скончавшегося в понедельник папы римского Франциска в ватиканский собор Святого Петра
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