Из-за наплыва прощающихся с папой Франциском изменили режим допуска в ватиканский собор

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Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Из-за наплыва желающих проститься с почившим папой римским Франциском базилика собора Святого Петра в Ватикане, где выставлен гроб с его телом, оставалась открытой практически всю минувшую ночь, сообщает EFE.

Несмотря на то, что по плану базилику следовало закрыть в полночь по местному времени (01:00 мск), она оставалась открытой до 05:30 (06:30 мск). Ее закрывали на короткое время для проведения организационных работ и уборки, и ее двери вновь открылись в 07:00 (08:00 мск)

Агентство напоминает, что церемония прощания продлится до 19:00 (20:00 мск) в пятницу, после чего состоится обряд запечатывания гроба.

Похороны понтифика пройдут в субботу в римской церкви Санта-Мария-Маджоре.