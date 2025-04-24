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Ливанский МИД вызвал посла Ирана в Бейруте

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - МИД Ливана вызвал иранского посла в Бейруте Моджтабу Амани и призвал Тегеран не допускать вмешательства во внутренние дела Ливана, сообщает в четверг телеканал "Аль-Арабийя".

В беседе с Амани ливанские власти подчеркнули необходимость "следовать дипломатическому протоколу" относительно суверенитета стран.

По данным телеканала, ранее посол Ирана в Бейруте высказывался по вопросу разоружения движения "Хезболла".

"Проект по разоружению является явным заговором против стран. В то время как США продолжают снабжать Израиль новейшим оружием и ракетами, они (Соединенные Штаты - ИФ) давят на другие страны, призывая сократить или уничтожить их арсеналы под разными предлогами", - приводит его слова телеканал.

Руководство "Хезболлы" ранее заявляло, что движение не позволит оставить себя без военной силы.

"Израиль добивается того, чтобы сопротивление разоружилось, с целью ослабить и оккупировать Ливан. (...) Мы не позволим никому разоружить "Хезболлу", - говорил генеральный секретарь "Хезболлы" Наима Касема.

Израиль Ливан Иран Хезболла
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