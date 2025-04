Фондовые индексы США завершили в плюсе третью сессию подряд

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в четверг, завершив в плюсе третью сессию подряд.

Инвесторы изучали квартальную отчетность компаний, а также следили за сигналами Белого дома относительно перспективы нормализации торговых отношений США с Китаем.

Изменение тона заявлений Вашингтона в отношении пошлин на импорт китайских товаров улучшило настроения на рынках. Ранее на этой неделе президент США Трамп признал, что объявленные им 145-процентные ставки слишком высоки, пообещав снизить их и добиться торгового соглашения с Пекином. Министр финансов США Скотт Бессент также сказал, что у США есть возможность заключить масштабное соглашение с Китаем в сфере торговли, однако позднее заявил, что Трамп не планирует снижать пошлины в одностороннем порядке.

Как показали опубликованные в четверг статданные, объем новых заказов на товары длительного пользования в США в марте вырос на 9,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики, прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали их роста на 2%. В феврале рост заказов составил 0,9%, как и сообщалось ранее.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в марте сократились на 5,9% относительно предыдущего месяца - до 4,02 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). В феврале, согласно пересмотренным данным, продажи составили 4,27 млн, а не 4,26 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 4,13 млн с ранее объявленного февральского уровня. Мартовское падение продаж стало максимальным с 2022 года.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. - до 222 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 216 тыс., а не 215 тыс. Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 222 тыс. по сравнению с объявленным ранее уровнем предыдущей недели.

Котировки акций Tesla Inc. по итогам сессии выросли на 3,5%, Nvidia Corp. - на 3,6%, Microsoft Corp. - на 3,5%, Amazon.com Inc. - на 3,3%, Meta и Alphabet Inc. - на 2,5%, Apple Inc. - на 1,8%.

Бумаги Hasbro Inc. подскочили в цене на 14,6% на сильной отчетности компании. Производитель игрушек в первом квартале увеличил чистую прибыль в 1,7 раза, а его скорректированная прибыль и выручка существенно превзошли ожидания рынка.

Рыночная стоимость American Airlines увеличилась на 3,1% несмотря на то, что компания увеличила чистый убыток в прошлом квартале и отозвала годовой прогноз.

Dow Inc. зафиксировала чистый убыток в первом квартале и анонсировала меры высвобождения капитала на фоне снижения продаж во всех операционных сегментах. Капитализация компании выросла на 2,6%.

Акции Fastenal Co. поднялись в цене на 2,4% после новостей о том, что совет директоров компании принял решение о проведении сплита обыкновенных акций с коэффициентом два к одному.

Бумаги United Parcel Service подорожали на 1,8% после сообщения компании о покупке канадской Andlauer Healthcare Group Inc. за $1,6 млрд.

Производитель бытовой техники Whirlpool Corp. зафиксировал чистую прибыль в прошлом квартале после убытка за тот же период годом ранее. Рыночная стоимость компании повысилась на 1,6%.

Котировки бумаг сети ресторанов Chipotle Mexican Grill поднялись на 1,6%. В первом квартале Chipotle увеличила чистую прибыль на 7,6%, но ее выручка не оправдала ожиданий экспертов.

Капитализация фармкомпаний Merck & Co. и Bristol Myers Squibb повысилась на 1,4% и 0,3% соответственно на позитивной отчетности.

Бумаги International Business Machines подешевели на 6,6%. Компания отчиталась о сокращении чистой прибыли и незначительном росте выручки по итогам первого квартала.

Крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения Comcast Corp. в январе-марте снизил чистую прибыль на 12,5%. Его рыночная стоимость уменьшилась на 3,7%.

Procter & Gamble Co., крупнейший в мире производитель потребительских товаров, и PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, потеряли на разочаровывающей отчетности 3,7% и 4,9% капитализации соответственно.

Бумаги Keurig Dr Pepper подешевели на 2,1% несмотря на сильную отчетность. Производитель безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин и комплектующих увеличил чистую прибыль на 13,9% в январе-марте, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 486,83 пункта (1,23%) и составил 40093,4 пункта.

Значение S&P 500 повысилось на 108,91 пункта (2,03%) - до 5484,77 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 457,99 пункта (2,74%), составив 17166,04 пункта.