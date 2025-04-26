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США сократили помощь Украине в сфере кибербезопасности

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Вашингтон сократил помощь Киеву в области кибербезопасности, аннулированы контракты специалистов, на Украину не поставлено соответствующее оборудование, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, "контракты с десятками людей, находящихся на Украине и в США, которые оказывали техническую помощь в области кибербезопасности на сотнях объектов по всей (...) стране, были аннулированы или приостановлены".

Кроме того, компьютерное оборудование и программное обеспечение, предназначенное для обеспечения безопасности украинской инфраструктуры, не были доставлены.

Bloomberg напоминает, что только за последние пять лет Агентство международного развития США (USAID) выделило более $200 млн на помощь Украине в области кибербезопасности. Помощь Киеву также оказывало Агентство национальной безопасности и киберкомандование США.

Американская помощь в области кибербезопасности включала поддержку специалистов, обучение, предоставление оборудования и программного обеспечения организациям по всей Украине, говорится в публикации.

По словам представителя госдепа, госсекретарь Марко Рубио стремится к тому, "чтобы каждый доллар USAID был потрачен на то, чтобы сделать США более безопасными, сильными и процветающими".

Собеседник агентства добавил, что американское внешнеполитическое ведомство рассматривает проекты в области кибербезопасности, чтобы определить, какие из них наилучшим образом соответствуют целям президента США Дональда Трампа.

Ранее Рубио сообщил, что США приняли решение сократить 83% программ USAID из-за избыточных расходов, не соответствующих национальным интересам.

США госдеп Украина кибербезопасность Россия
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