СМИ узнали, что администрация США обсуждает идею диалога с КНДР

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Администрация США проводит внутренние консультации по идее возобновления диалога с КНДР, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

"Администрация Трампа, не афишируя это, проводит дискуссии, как внутренние, так и с приглашенными экспертами, по поводу вариантов возобновления диалога с КНДР", - говорится в статье.

"Мы стремимся определить, каковы позиции КНДР на сегодняшний день. За последние четыре года многое изменилось. Мы оцениваем ситуацию, обсуждаем разные варианты действий, в том числе - вариант с возобновлением контактов", - приводит Axios слова неназванного высокопоставленного сотрудника Белого дома.

При этом портал прочеркивает, что на данный момент КНДР - не приоритетное направление для Трампа на международной арене.